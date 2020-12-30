Итоги дня: спасение людей при пожаре в Ижевске и безопасность животных в Новый год

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 30 декабря, выявили еще 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 4 пациента с подтвержденным Covid-19. Врачи выписали 211 выздоровевших.

Спасение:

Четырех человек, в том числе двоих детей, спасли ижевские пожарные из дома, где загорелась квартира. Огонь вспыхнул вечером 29 декабря в «пятиэтажке» на улице Воровского.

В первый раз:

На Центральной площади Ижевска будет установлена ледовая горка для детей с ограниченными возможностями. Конструкция горки позволит малышам кататься с комфортом.

Мы в ответе:

Владельцам домашних животных в Удмуртии рассказали, как уберечь в праздники жизнь и здоровье питомцев. Так, например, нельзя угощать хвостатиков едой со стола. Кроме того, надо подготовить для них тихое место на время запуска салютов.

Безопасный алкоголь:

Стражи порядка призывают жителей Удмуртии к бдительности при покупке алкоголя в преддверии Нового года. В республике отмечен рост продаж контрафактной продукции.