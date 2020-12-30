В Ижевске поставят ледовую горку для детей с ограниченными возможностями

Такой проект в городе реализуется впервые.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска будет установлена ледовая горка для детей с ограниченными возможностями. Об этом просили родители особенных детей и общественники, сообщает пресс-служба города.

Конструкция горки позволит детям кататься с комфортом. С 3 по 7 января с 15:00 до 18:00 возле неё будут работать волонтёры, которые помогут безопасно ею воспользоваться. Отмечается, что т акой проект в Ижевске реализуется впервые.

Помимо того, на площади заканчивается строительство ледового городка «7 чудес света». Рядом с ним будут горки, лабиринт и фигуры Деда мороза со Снегурочкой. Все работы завершат до 31 декабря.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Ижевске отменили все масштабные новогодние мероприятия. Отдохнуть горожане смогут на Центральной площади, где будет играть музыка, переливаться иллюминация и встречать гостей ледовый городок.