Жителей Удмуртии предупредили о новогодних опасностях для домашних животных

Не стоит угощать питомцев едой со стола.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска рассказали, как уберечь домашних животных в новогодние праздники.

Хозяевам напомнили, что елочные украшения опасны для любимцев. Слишком маленькие или бьющиеся игрушки лучше вешать как можно выше на елке. Стоит закрепить и электрическую гирлянду, чтобы питомец не смог её сорвать.

Отдельная опасность – дождик и мишура. Ротовой аппарат кошек и собак устроен так, что они не могут выплюнуть то, что попало им в рот, потому, зачастую они просто проглатывают части украшений. В этом случае нужно срочно обращаться к ветеринару. Если возможности нет, можно дать животному вазелиновое масло и ждать, пока мишура выйдет естественным путем.

Поскольку праздничная суета и шум для животного – это стресс, нужно подготовить для питомца тихое, уютно место, где бы он мог спрятаться и чувствовал себя в безопасности. Жителям советуют позаботиться об ошейнике, на котором был бы адрес и номер телефона хозяина.

Желая порадовать животное лакомствами, нужно помнить, что они должны питаться специализированной едой. Нельзя давать со стола шоколад, блюда с майонезом, острыми приправами, виноград, мандарины и, конечно, алкоголь.

В зоопарке рекомендуют купить любимцу вкусности и поставить их на стол, чтобы любой мог взять и угостить питомца небольшим количеством.