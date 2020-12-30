Четверо заболевших коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

Врачи выписали 211 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, по данным на утро среды, 30 декабря, выявили еще 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается к группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В том числе, положительным оказался анализ у 75 жителей Ижевска. Кроме того, в число заболевших попали 27 жителей Увинского района, 16 жителей Сарапула, 14 жителей Игринского района, 13 жителей Глазова, 12 жителей Воткинска, 10 жителей Завьяловского района, 8 жителей Ярского района, 7 жителей Кизнерского района, 7 жителей Алнашского района, 6 жителей Балезинского района, 6 жителей Кезского района, 6 жителей Селтинского района, 5 жителей Шарканского района, 3 жителей Сюмсинского района и 2 жителей Якшур-Бодьинского района. По одному случаю зарегистрировали в Воткинском и Малопургинском районах.

На территории 12 муниципальных образований коронавирус не выявили.

За сутки скончались 4 пациента с подтвержденным коронавирусом: две женщины (63 года и 80 лет) и двое мужчин (66 и 87 лет). Общее число умерших с начала пандемии выросло до 300 человек.

Врачи выписали 211 выздоровевших. 3 543 человека продолжают лечение. Состояние 174 пациентов врачи оценивают как тяжелое.