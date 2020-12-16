В микрорайоне «Сельхозвыставка» Ижевска построили новый детский сад

Он рассчитан на 116 мест.

Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне «Сельхозвыставка» Ижевска завершилось строительство нового детского сада. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Это долгожданная новость для жителей — микрорайоны Сельхозвыставки и посёлок Пазелы активно строятся и растут. Здесь много молодых семей», — отметил Бречалов.

До сих пор жители этих микрорайонов отвозят детей в садики других районов города, в том числе и на общественном транспорте в утренний час пик. «Новый детский сад в близости от дома – это настоящий новогодний подарок», — отметил глава Удмуртии.

Рассчитан новый детсад на 116 мест. Он позволит разгрузить дошкольные учреждения — №12 в микрорайоне «Столичный», а также №102 и №152, расположенные на Воткинском шоссе.