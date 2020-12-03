Общая сумма выданных населению займов составила 15,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В октябре жители Удмуртии взяли на треть больше кредитов, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Удмуртстата.

Общая сумма выданных населению кредитов составила 15,5 млрд рублей, что на 5% больше, чем в сентябре 2020 года и на 30% больше, чем в октябре 2019 года.

«Побит очередной рекорд, ни в одном месяце этого и прошлого года такой суммы кредитования не наблюдалось», – отмечается в сообщении.

В октябре жители взяли почти 3 000 жилищных кредитов на общую сумму 5,6 млрд рублей. Это рекордный показатель за 2 последних года. Сумма жилищных кредитов превышает сумму октября прошлого года в 2,1 раза. Крупнее стали и потребительские кредиты: на 6% по сравнению с 2019 годом.

Задолженность по кредитам при этом выросла на 4,1 млрд рублей, впервые превысив отметку в 200 млрд. На каждого жителя Удмуртской Республики приходится 134,7 тыс. рублей долга.

По данным на 1 ноября, объем вкладов населения составил 160 млрд рублей, при этом жители сняли со счетов на 2,6 млрд рублей больше, чем вложили. В сентябре наблюдалась прямо противоположная ситуация.