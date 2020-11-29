На удмуртском участке трассы М-7 «Волга» снизилось количество погибших в ДТП

На дороге усилились меры по обеспечению безопасного движения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 9 месяцев 2020 года на трассе М-7 «Волга» снизилось количество погибших в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Меры по обеспечению безопасности дорожного движения привели к снижению на 18% количества погибших в автоавариях по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году на разных отрезках дороги установили 12 камер видеофиксации нарушений. В четырёх районах на 15 участках нанесены шумовые полосы, которые пришли на замену «лежачим полицейским». Ноу-хау представляет собой яркие поперечные линии, выступающие над дорогой на 1,5-3 см. Проезжая по полосе водитель ощущает вибрации и слышит специфический звук. Это сигнализирует о том, что надо сбавить обороты.

В Алнашском и Можгинском районах установили табло контроля скорости. Также в Можгинском районе у деревни Черёмушки и в Завьяловском районе у Пирогово вдоль дорог проложили тротуары с ограждениями, протяжённостью 320 метров и 420 метров соответственно.

Также в 2020 году в районе Малой Веньи дорожники капитально отремонтировали участок дороги, смонтировали освещение, сделали расширение проезжей части перед съездом в населённый пункт. Также была обновлено асфальтовое покрытие практически на всём протяжении трассы в Дебёсском районе.