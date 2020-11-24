  • $ 75.76 ↓
  • € 89.93 ↓

Осенью в Ижевске большим спросом пользуются вакансии в сфере производства

16:00, 24 ноября, 2020
Юрий Абашев
Осенью в Ижевске большим спросом пользуются вакансии в сфере производства
16:00, 24 ноября, 2020
Юрий Абашев
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#вакансии
Фото: pixabay.com
15
0

Количество запросов контактов работодателей в этом направлении выросло на 15%.

Ижевск. Удмуртия. Среди жителей Ижевска в октябре и начале ноября увеличился спрос на вакансии группы массовых профессий. Об этом сообщает аналитический центр «Авито Работа».

Число запросов контактов работодателей по вакансиям на производстве, сырье и в сельском хозяйстве вырос у соискателей на 15%, в строительстве — на 3%, в продажах — на 8%. При этом на рынке появляются предложения с уровнем зарплаты выше медианной, которая по итогам 3 квартала 2020 года составила 30 тыс. рублей.

Интерес к вакансиям в этих направлениях вырос по всей республике. В Воткинске, Сарапуле и Глазове больший рост запросов контактов работодателей наблюдался в сфере продаж — на 56%, 17% и 37% соответственно.

Напомним, что в августе 2020 года жители Ижевска чаще откликались на «удалённые» вакансии.

16:00, 24 ноября, 2020
Юрий Абашев
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#вакансии