Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии есть девять вакансий по программе «Земский учитель» (18+). Об этом сообщает Минобрнауки республики.

На вакансии могут откликнуться граждане в возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, соответствующие квалификационным требованиям. Победители конкурсного отбора получат выплату в 1 млн рублей, не подлежащую налогообложению.

Претенденты должны быть готовы к переезду на работу в сельскую местность, где предстоит вести объём учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и отработать в течение пяти лет по основному месту работы. В настоящее время требуются:

- учитель русского языка и литературы в МБОУ «Алнашская СОШ им. Г. Д. Красильникова» (24 ч.);

- учитель математики в МБОУ «Вавожская СОШ» (36 ч.);

- учитель русского языка и литературы в МБОУ «Волковская СОШ» Воткинского района (20 ч.);

- учитель английского языка в МБОУ «Каракулинская СОШ» (18 ч.);

- учитель физики в МБОУ «Кизнерская СОШ №1» (19 ч.);

- учитель русского языка и литературы в МБОУ «Киясовская СОШ» (20 ч.);

- учитель математики в МОУ «СОШ с. Пугачево» Малопургинского района (18 ч.);

- учитель математики в МБОУ «Пычасская СОШ» Можгинского района (25 ч.);

- учитель математики в МБОУ «Увинская СОШ №4» (28 ч.).

Документы принимаются по 22 мая 2026 года по адресу министерства в Ижевске: ул. Максима Горького, 73, каб. 498.

Ответственное лицо по приёму документов: Закирова Юлия Сергеевна: тел. (3412)223-049 (доб. 313), электронная почта zakirova_yus@mo.udmr.ru