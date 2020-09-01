Итоги дня: скидки на поездки в городском транспорте в Удмуртии, проверка после пожара в кафе «Кораблик» в Ижевске и спасение пенсионерки

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 1 сентября, в Удмуртии еще 38 жителей заразились коронавирусом. Врачи выписали еще 35 выздоровевших.

Со скидкой:

Владельцы карт «Мир» в Удмуртии до конца года смогут ездить в общественном транспорте со скидкой 4 рубля. Речь идет о городском транспорте Ижевска, Воткинска, Глазова и Можги.

Проверка:

Полиция начала проверку после пожара в бывшем кафе «Кораблик» на набережной Ижевска. Напомним, что пламя в помещении вспыхнуло вечером 31 августа. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Спасение:

Грибник из Ижевска нашел в лесу 84-летнюю пенсионерку, блуждавшую там уже двое суток. Женщина лежала на земле. Она не помнила даже собственного имени, однако медицинская помощь ей не понадобилась.