Владельцы карт «Мир» в Удмуртии смогут ездить в общественном транспорте со скидкой 4 рубля

Скидка действует в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках.

Ижевск. Удмуртия. Владельцы карт «Мир» в Удмуртии до конца года смогут ездить в общественном транспорте со скидкой 4 рубля. Речь идет о городском транспорте Ижевска, Воткинска, Глазова и Можги, сообщает пресс-служба удмуртского отделения «Сбербанка».

Сэкономить на проезде смогут держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка. Скидка действует в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

«Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору в транспорте, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты уже со скидкой», – говорится в сообщении.

Акция призвана, в том числе, сократить число контактов жителей с различными поверхностями, что очень важно в условиях пандемии.

С полными правилами проведения акции можно будет ознакомиться на сайте.