Новый метод диагностики в Удмуртии, готовность школ Ижевска к учебному году и регионы с самым доступным бензином: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 17 августа. Предлагаем начать новую неделю с нашего традиционного обзора новостей, а также напоминаем, что сегодня, в 08:30, с набережной ижевского пруда стартует исторический мотопробег до Москвы на мотоциклах «ИЖ».

Диагностика:

В Удмуртии появится возможность проводить позитронно-эмиссионную компьютерную томографию. Об этом в своих соцсетях написал замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин.

Метод диагностики позволяет оценить метаболические и структурные изменения в тканях и органах. ПЭТ/КТ способна диагностировать те опухоли, которые невозможно выявить с помощью других средств.

В настоящее время ведутся монтажные работы, которые закончатся в декабре, после чего будет установлено оборудование.

Готовы:

Все школы Ижевска готовы принять детей 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба города.

Приемочная кампания завершилась в 83 школах и 13 учреждениях допобразования. Особенно в этом году внимание было обращено на профилактику коронавируса. Школы обязаны иметь рециркуляторы, бесконтактные градусники, локтевые дозаторы для антисептиков. Также в учреждениях проверили системы тепло- и водоснабжения, пищеблоки, спортзалы, пожарную и антитеррористическую безопасность.

Бензин:

Специалисты составили рейтинг регионов с самым доступным бензином. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

Список составлялся на основе показателей объема бензина марки АИ-92, который можно купить на среднюю зарплату в регионе. Расчеты велись с июня 2019 года по мая 2020 года.

В лидерах оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где в месяц жители могут приобрести 2160 л. бензина за 41,7 рубля за литр. На второй строчке оказалась Москва - 1939 л. за 43,1 рубля. Тройку лидеров закрыл Чукотский АО – 1727 л. за 56 рублей.

А вот меньше всего топлива на зарплату могут себе позволить жители Дагестана – 535 л. по 45,5 рублей, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.

Без обид:

Немецкая компания «Кнорр» изменит название одного из соусов из-за расистского слова в его названии. Об этом пишет Российская Газета.

Наименование «Zigeuersauce» - «Цыганский соус», поменяют на «Paprika Sauce». По мнению компании, Zigeuner – уничижительное выражение для цыганских меньшинств, проживающих в европейских странах.

Потеря:

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева скончался в Лондоне. Об этом сообщила мать 30-летнего молодого человека на сайте фонда экс-главы государства.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание», - написала Дарига Назарбаева.

Как пишут СМИ, причиной смерти могла стать остановка сердца.