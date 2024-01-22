Дефицит на автозаправках «Татнефти» в Удмуртии был вызван закрытием дорог

Ижевск. Удмуртия. В ближайшее время дефицит бензина на автозаправках «Татнефть» будет устранён. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя топливной компании.

Как рассказали изданию в «Татнефти», перебои в поставках топлива возникли из-за снегопада и последовавших за ним закрытий дорог. До вечера 22 января нехватка топлива будет устранена на всех заправках.

Напомним, ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов опроверг слухи о дефиците бензина на заправках, отметив, что нехватка топлива ощущается только на станциях «Татнефти».