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Дефицит на автозаправках «Татнефти» в Удмуртии был вызван закрытием дорог

17:30, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Дефицит на автозаправках «Татнефти» в Удмуртии был вызван закрытием дорог
17:30, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
235
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#топливо\n#заправки
Фото: ИА «Сусанин»
235
0

Машины с топливом не могли добраться до заправочных станций.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшее время дефицит бензина на автозаправках «Татнефть» будет устранён. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя топливной компании. 

Как рассказали изданию в «Татнефти», перебои в поставках топлива возникли из-за снегопада и последовавших за ним закрытий дорог. До вечера 22 января нехватка топлива будет устранена на всех заправках.

Напомним, ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов опроверг слухи о дефиците бензина на заправках, отметив, что нехватка топлива ощущается только на станциях «Татнефти».

17:30, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
235
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#топливо\n#заправки