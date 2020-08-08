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По следам «ижевских амазонок»: мотопробег до Москвы стартует в Удмуртии 17 августа

11:40, 08 августа, 2020
Анна Торхова
По следам «ижевских амазонок»: мотопробег до Москвы стартует в Удмуртии 17 августа
11:40, 08 августа, 2020
Анна Торхова
93
0
#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#завод\n#мотоциклы
Фото: commons.wikimedia.org
93
0

Присоединиться к пробегу на легендарных мотоциклах «ИЖ» может любой желающий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 17 августа стартует 5-дневный мотопробег на легендарных мотоциклах «ИЖ». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Участникам предстоит проехать путь от Ижевска до Москвы длиной в 1300 км. Финишируют мотоциклисты 21 августа в парке Патриот в преддверии форума «Армия-2020».

Отметим, маршрут повторяет исторический пробег 1936 года. 80 лет назад 15 ижевских работниц Ижевского мотоциклетного завода и жены инженеров отправились в мотопробег в честь принятия проекта Конституции СССР. Также одной из целей было показать качество техники, производимой в городе.

Тогда женщины преодолели путь всего за 8 день, вместо запланированных 10. Перед поездкой они потратили несколько месяцев, чтобы научиться управлять ИЖ-7.

Приехав в Москву, их встретил нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, у которого девушки попросили детсад для города. Именно тогда в Ижевске появилось первое дошкольное учреждение, которое находится на улице Красноармейской.

В истории мотоспорта это событие назвали «маршем ижевских амазонок». Это первый женский мотопробег в России по городам: Ижевск – Казань – Владимир – Ногинск – Москва.

Повторить путь, проделанный женщинами в 30-х годах, может любой желающий. Можно преодолеть весь маршрут либо его часть. Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку на почту: zua@lean.kalashnikov.com.

Вместе с участниками на мотоциклах проедут председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов.

11:40, 08 августа, 2020
Анна Торхова
93
0
#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#завод\n#мотоциклы

 

 

 


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