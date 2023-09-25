Глава Удмуртии предварительно договорился о бронировании нужных объёмов дизельного топлива для республики

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что предварительно договорился о бронировании нужных республике объёмов дизельного топлива. Об этом он рассказал во время аппаратного совещания в понедельник, 25 сентября.

«Ситуация, действительно, сложная. Владимир Петрович [Невоструев, председатель Госсовета УР — прим. ред.], прошу депутатский корпус более активно взаимодействовать с партией «Единая Россия», с Государственной Думой… Понимаем, ситуация не такая, не в три месяца, она критичная и именно сейчас. Ольга Викторовна [Абрамова, первый вице-премьер УР — прим. ред.] Я разговаривал с президентом компании — поставщика ГСМ нашим аграриям. Мы предварительно договорились о бронировании нужных объёмов на ближайших нефтебазах. Прошу проработать весь механизм. Кроме того, детально проработать обеспечение логистики и консолидированной закупки для нужд предпринимателей. Действовать максимально оперативно», — сказал Бречалов.

Напомним, в конце минувшей недели Ольга Абрамова сообщила подробности ситуации с нехваткой дизеля в Удмуртии.