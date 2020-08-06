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Свободу комоду: жителей Ижевска приглашают поучаствовать в благотворительной акции по сбору вещей

10:25, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Свободу комоду: жителей Ижевска приглашают поучаствовать в благотворительной акции по сбору вещей
10:25, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
189
0
#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#благотворительность
Фото: pixabay.com
189
0

Ижевчане смогут помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Свободу комоду». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Ижевчане смогут помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении.

Участником предлагают разобрать свой гардероб и отнести ненужные вещи в пункт приема. Он находится в Штабе профилактики «Подросток» по улице Удмуртской, 245. 

Приносить следует только чистые вещи, которые пригодны для дальнейшего использования. Акция продлится до 17 августа. 

Напомним, что до 15 сентября жители Ижевска также могут поучаствовать в акции «Помоги собрать ребенка в школу».

10:25, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
189
0
#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#благотворительность

 

 

 


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