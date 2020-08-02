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Жителей Ижевска приглашают присоединиться к благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу»

12:00, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Жителей Ижевска приглашают присоединиться к благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу»
12:00, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
155
0
#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#благотворительность
Фото: pixabay.com
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Ижевчане могут помочь нуждающимся семья канцтоварами, одеждой, обувью и другими вещами.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают присоединиться к благотворительной республиканской акции «Помоги собрать ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ижевчане могут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к учебному году. К участию приглашаются горожане, организации, промышленные предприятия, бизнес-структуры, индивидуальные предприниматели. Им предлагают в будни с 1 августа до 15 сентября принести канцтовары, одежду, обувь и школьно-письменные принадлежности по адресам:

— «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Первомайском районе (улица Удмуртская, 173, телефон 68-54-81);

— «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Устиновском районе (улица Барышникова, 35, телефоны 61-12-20, 20-57-11);

— «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Октябрьском районе (улица Холмогорова, 37в, телефон 72-54-22, 72-03-01);

— «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Индустриальном районе (улица Парковая, 13, телефон 68-20-16);

— «Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации», г. Ижевск, ул. Шевченко, 25, телефон 71-53-04, 71-10-87.

В этих же пунктах нуждающиеся смогут получить необходимые вещи.

Отметим, что в благотворительной акции 2019 года приняли участие почти 3 тыс. жителей Ижевска, более 160 организаций различных форм собственности. Помощь в подготовке детей к школе получили 6 937 семей, в которых воспитывается почти 10 тыс. детей.

 

12:00, 02 августа, 2020
Анастасия Шевченко
155
0
#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#благотворительность

 

 

 


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