Жителей Ижевска приглашают присоединиться к благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу»

Ижевчане могут помочь нуждающимся семья канцтоварами, одеждой, обувью и другими вещами.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают присоединиться к благотворительной республиканской акции «Помоги собрать ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Ижевчане могут помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к учебному году. К участию приглашаются горожане, организации, промышленные предприятия, бизнес-структуры, индивидуальные предприниматели. Им предлагают в будни с 1 августа до 15 сентября принести канцтовары, одежду, обувь и школьно-письменные принадлежности по адресам:

— «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Первомайском районе (улица Удмуртская, 173, телефон 68-54-81);

— «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Устиновском районе (улица Барышникова, 35, телефоны 61-12-20, 20-57-11);

— «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Октябрьском районе (улица Холмогорова, 37в, телефон 72-54-22, 72-03-01);

— «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Индустриальном районе (улица Парковая, 13, телефон 68-20-16);

— «Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации», г. Ижевск, ул. Шевченко, 25, телефон 71-53-04, 71-10-87.

В этих же пунктах нуждающиеся смогут получить необходимые вещи.



Отметим, что в благотворительной акции 2019 года приняли участие почти 3 тыс. жителей Ижевска, более 160 организаций различных форм собственности. Помощь в подготовке детей к школе получили 6 937 семей, в которых воспитывается почти 10 тыс. детей.