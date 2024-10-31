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Благотворительная столовая в подвале храма в посёлке Игра приняла первых посетителей

08:30, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Благотворительная столовая в подвале храма в посёлке Игра приняла первых посетителей
08:30, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
107
0
#Игра\n#благотворительность\n#столовая
Источник фото: vk.com/johnthetheologianchurch
107
0

Здесь готовы накормить одиноких стариков, нищих и бездомных.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительная столовая «Добро», официально открывшаяся в минувшие выходные в подвале храма святого апостола Иоанна Богослова посёлка Игра в Удмуртии, приняла первых посетителей. Об этом сообщается на странице прихода в соцсетях. 

Столовую открыли в рамках реализации проекта благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Работы шли три месяца.

«Мы от всего сердца благодарим прихожан храма и всех неравнодушных людей, которые нам помогали в этом нелёгком труде. Особая благодарность Шудегову Вячеславу, Шкляеву Николаю и его команде, Вихареву Георгию и Федору Васильеву, которые все эти месяцы работали над созданием нашей столовой, а также огромная благодарность их семьям. Благодарим настоятеля храма Иоанна Богослова иерея Антония Антонова за поддержку и веру в нас», — говорится в сообщении.

Дегустацию блюд, приготовленных заботливыми руками прихожанки храма, провёл руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Глазовской епархии иерей Антоний Антонов и инициатор проекта Л. Л. Чиркова.

08:30, 31 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
107
0
#Игра\n#благотворительность\n#столовая