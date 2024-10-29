У движения «Хоспис.Удмуртия» заработал официальный сайт

Ижевск. Удмуртия. У регионального общественного движения «Хоспис.Удмуртия» заработал официальный сайт — hospiceudm.ru. Как сообщается в соцсетях организации, теперь вся информация о проектах, событиях и команде собрана в одном удобном месте.

«На сайте также реализована удобная форма для пожертвований, благодаря которой вы сможете легко внести свой вклад в поддержку наших подопечных семей. Теперь у вас есть возможность не только сделать единоразовое пожертвование, но и оформить ежемесячную подписку, чтобы помогать нам регулярно», — говорится в сообщении.

Руководители движения «Хоспис.Удмуртия» также выразили благодарность всем, кто помогает помогать.