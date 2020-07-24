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Итоги дня: прощание с сооснователем «Сусанина» Энвилем Касимовым, новый сайт для пчеловодов Удмуртии и прогноз погоды

18:00, 24 июля, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: прощание с сооснователем «Сусанина» Энвилем Касимовым, новый сайт для пчеловодов Удмуртии и прогноз погоды
18:00, 24 июля, 2020
Ксения Чернова
791
0
#общество\n#траур\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#АПК\n#Картина дня\n#коронавирус
791
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Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Утром в пятницу, 24 июля, ушел из жизни Энвиль Касимов, один из основателей ИА «Сусанин». За 20 лет мы видели его разным: жестким, иногда властным, требующим безапелляционного выполнения, в другой момент добрым и улыбчивым, веселым и остроумным. Конечно, ведь он человек. Хотя иногда нам и было обидно.

Он знал каждого «сусанинца» лично, мы не были для него просто редакцией, скорее семьей. Мы подтрунивали над ним, делали что-то постоянно по-своему, спорили, кричали друг на друга, обижались, уходили. Да, некоторые уходили, рассорившись вдрызг. Их можно понять, он не рождал простых чувств. Много и тех, кто остался с нами, поддерживая контакт, просто теперь на другой работе, в другом СМИ, в другом городе или стране.

Мы остро сожалеем, что он ушёл. Спи спокойно, отец-основатель.

Статистика:

Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 27 жителей. Всего по данным на утро пятницы, 24 июля, в Удмуртии выявили уже 2 229 случаев коронавирусной инфекции. 1 647 человек выздоровели. 42 пациента скончались.

Новый сайт:

В Удмуртии разработают сервис для информирования пчеловодов о предстоящей обработке посевов. Сайт под названием «Спаси пчелу!» будет доступен для пользователей с конца августа 2020 года.

О погоде:

Предстоящие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Местами пройдут грозы. Температура будет ниже климатических норм: до +17, +22 градусов по Цельсию.

18:00, 24 июля, 2020
Ксения Чернова
791
0
#общество\n#траур\n#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#АПК\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


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