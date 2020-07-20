Родственников погибшего бойца ищут в Сарапуле

Матвей Семёнович Митрошин родился в 1916 году в Затоне Симониха.

Сарапул. Удмуртия. Новые сведения обнаружили об участнике Великой Отечественной войны из Сарапула, погибшем на фронте. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В 2020 году поисковыми отрядами Твери и Ржева в ходе поисковой вахты выявлены новые обстоятельства в отношении погибшего уроженца Сарапула Митрошина Матвея Семёновича. Его останки перезахоронены на новом мемориале во Ржеве.

Стало известно, что Матвей Митрошин родился в 1916 году в Затоне Симониха Сарапульского района. Был призван Сарапульским РВК.

Родственников погибшего защитника Отечества просят откликнуться, позвонив в управление культуры и молодёжной политики города по телефону 4-19-15.