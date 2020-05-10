Ижевчане хором вместе со всей страной исполнили «День Победы»

Также 9 мая горожане почтили минутой молчания погибших на войне.



Ижевск. Удмуртия. Жители двора на улице Кунгурцева в Ижевске вместе со всей страной 9 мая исполнили песню Давида Тухманова «День Победы». Горожане вышли на балконы с портретами ветеранов.

«К нам вышла на связь администрация Индустриального района с предложением организовать во дворе праздник 9 мая в таком формате в режиме самоизоляции. Мы по всем каналам уведомили жителей, которые очень эмоционально откликнулись на этот призыв», - рассказал активист дома №7 Игорь Гужев.

Ко Дню Победы жильцы украсили балконы российскими флагами, детскими рисунками, шариками, георгиевскими ленточками.

Ровно в 19:00 ижевчане почтили минутой молчания светлую память всех сражавшихся за Родину, павших в Великой Отечественной войне.

«Три года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 млн 452 тыс. жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами», - доносилось в этот день из колонок.

Отметим, во дворе дома №7 на улице Кунгурцева проживают 4 ветерана. Для них и для всех горожан агитбригада исполнила песни военных лет.