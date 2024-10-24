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Российские магазины «Ашан» могут сменить собственника

16:08, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские магазины «Ашан» могут сменить собственника
16:08, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Франция\n#Россия\n#бизнес\n#продовольствие\n#торговля\n#магазины\n#санкции\n#Ашан
Источник фото: pxhere.com
86
0

СМИ сообщили о переговорах торговой сети с потенциальным покупателем.

Круа. Франция. Корпорация Auchan, штаб-квартира которой находится во Франции, собирается продать свою сеть супермаркетов в России. Покупателем может выступить российская компания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание La Lettre.

Переговоры находятся на завершающей стадии, отмечается в материале. Вероятный новый собственник магазинов «Ашан» пока не назван.

Агентство напоминает, что с 2022 года российское подразделение французской торговой сети – ООО «Ашан» – работает в автономном режиме, и с тех пор не перечисляет материнской компании дивиденды.

Также сообщается, что российское отделение Auchan по итогам 2023 года получило выручку в размере 226 млрд рублей – на 4,7% ниже результата за предыдущий год. Чистая прибыль ООО «Ашан» в 2023 году составила 460,2 млн рублей – при 4,7 млрд рублей годом ранее.

UPD: информацию о продаже бизнеса новому собственнику в российском подразделении «Ашан» не подтвердили. Там указали, что слухи о продаже сети магазинов или об уходе компании с рынка РФ возникают не в первый раз. 

16:08, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Франция\n#Россия\n#бизнес\n#продовольствие\n#торговля\n#магазины\n#санкции\n#Ашан