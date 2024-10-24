Российские магазины «Ашан» могут сменить собственника

Круа. Франция. Корпорация Auchan, штаб-квартира которой находится во Франции, собирается продать свою сеть супермаркетов в России. Покупателем может выступить российская компания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание La Lettre.

Переговоры находятся на завершающей стадии, отмечается в материале. Вероятный новый собственник магазинов «Ашан» пока не назван.

Агентство напоминает, что с 2022 года российское подразделение французской торговой сети – ООО «Ашан» – работает в автономном режиме, и с тех пор не перечисляет материнской компании дивиденды.

Также сообщается, что российское отделение Auchan по итогам 2023 года получило выручку в размере 226 млрд рублей – на 4,7% ниже результата за предыдущий год. Чистая прибыль ООО «Ашан» в 2023 году составила 460,2 млн рублей – при 4,7 млрд рублей годом ранее.

UPD: информацию о продаже бизнеса новому собственнику в российском подразделении «Ашан» не подтвердили. Там указали, что слухи о продаже сети магазинов или об уходе компании с рынка РФ возникают не в первый раз.