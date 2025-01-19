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Жители отдалённых поселений Можгинского района могут остаться без магазинов

12:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жители отдалённых поселений Можгинского района могут остаться без магазинов
12:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#Можгинский район\n#магазины
Источник фото: администрация Можгинского района
227
0

С 20 января в Можгинском районе перестанет работать «Автолавка».

Можга. Удмуртия. Из-за отсутствия продавца на предприятии жители малонаселённых пунктов Можгинского района могут лишиться продовольствия. Об этом сообщает администрация района.

Местное предприятие «Оптовик» свыше 20 лет снабжает товарами отдалённые поселения с помощью мобильного магазина «Автолавка». Однако из-за отсутствия продавца с 20 января «Автолавка» прекратит выезды. Местные жители, среди которых немало пенсионеров, лишатся возможности приобрести даже самое необходимое.

«Поэтому в автомагазин «Автолавка» срочно нужен продавец. Можно в одном лице — водитель и продавец или отдельно — продавец. График работы с 08:00 до 17:00, выходные дни — суббота, воскресенье», — сообщили в районной администрации.

Узнать информацию можно по телефону: 8(912)766-99-04.

12:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#Можгинский район\n#магазины