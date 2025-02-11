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Магазины-призраки сети «Светофор» обнаружили в Удмуртии

09:43, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Магазины-призраки сети «Светофор» обнаружили в Удмуртии
09:43, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
757
0
#Ижевск\n#магазины
Источник фото: Яндекс Карты
757
0

В республике были зарегистрированы девять магазинов, которых фактически не существовало.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили магазины-призраки торговой сети «Светофор». Об этом сообщает федеральный Россельхознадзор.

Благодаря ведомству в республике выявили девять магазинов, которые формально зарегистрированы в компоненте «Цербер ФГИС «ВетИС», но фактически не существуют. Аналогичные ситуации возникли в Иркутской области и Бурятии.

Кроме того, Россельхознадзор выявил множество нарушений и фальсификаций в работе торговых точек по всей стране, в том числе расположенных в Удмуртии.

09:43, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
757
0
#Ижевск\n#магазины