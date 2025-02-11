В республике были зарегистрированы девять магазинов, которых фактически не существовало.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили магазины-призраки торговой сети «Светофор». Об этом сообщает федеральный Россельхознадзор.
Благодаря ведомству в республике выявили девять магазинов, которые формально зарегистрированы в компоненте «Цербер ФГИС «ВетИС», но фактически не существуют. Аналогичные ситуации возникли в Иркутской области и Бурятии.
Кроме того, Россельхознадзор выявил множество нарушений и фальсификаций в работе торговых точек по всей стране, в том числе расположенных в Удмуртии.