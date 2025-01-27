В Удмуртии ФАС продолжает контролировать ограничения на рост цен товаров первой необходимости

Ижевск. Удмуртия. Управление Федеральной антимонопольной службы в Удмуртии продолжает контролировать ретейлеров, которые добровольно согласились не поднимать цены на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртской Республике.

Ранее крупные ретейлеры предоставили ФАС перечни товаров, по которым будут соблюдать обязательства по ограничению наценок, а также сведения об объемах реализации социально значимых товаров первой необходимости. Это такие компании, как: «Х5», «Магнит», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Азбука вкуса» и другие.

«ФАС России поддерживает ответственное поведение торговых сетей. По мнению ведомства, ограничение ими наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан», – говорится в сообщении.