В Завьяловском районе проверили магазин, где якобы незаконно продавали алкоголь

Завьялово. Удмуртия. Сотрудники Минпромторга Удмуртии проверили магазин в Завьяловском районе. Об этом сообщил руководитель министерства Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

Ранее от жителей деревни Каменное поступали обращения из-за того, что в торговом павильоне по улице Хвойной, 2Б якобы незаконно продают алкоголь ночью.

Последующие три проверки подтвердили, что после предупреждения магазин стал работать по расписанию.

«Еще раз напомню, что Министерство на регулярной основе проводит контрольные мероприятия по всей республике. Нарушение закона влечет за собой административную ответственность в виде крупного штрафа», — написал Виктор Лашкарёв.