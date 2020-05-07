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В Ижевске открыли мемориальную доску боевой летчице Нине Ульяненко

17:10, 07 мая, 2020
Дарья Саушина
В Ижевске открыли мемориальную доску боевой летчице Нине Ульяненко
17:10, 07 мая, 2020
Дарья Саушина
198
0
#общество\n#День Победы\n#Удмуртская правда\n#память
Фото: Удмуртская правда
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В послевоенные годы «ночная ведьма» работала журналистом и педагогом.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, боевой лётчице Нине Ульяненко. «Ночная ведьма» родилась в Воткинске и с детства мечтала о небе.

В начале 1942 года Нина Ульяненко закончила курсы штурманов и уже в мае совершила свои первые боевые вылеты в составе ближних ночных бомбардировщиков. На ее счету более 900 боевых вылетов.

В послевоенные годы Нина Захаровна закончила Курскую областную партийную школу и работала в газете «Курская правда». В 1948 году переехала в Ижевск, где работала в редакции «Удмуртской правды». Закончила исторический факультет УдГУ, работала учителем в школе №22 Воткинска, затем стала директором в школе Большой Кивары Воткинского района. После выхода на пенсию вновь переехала в Ижевск.

7 мая этого года на доме по адресу Пастухова, 13 открыли мемориальную доску летчице, журналисту и педагогу. Память героя Великой Отечественной войны увековечила редакция газеты «Удмуртская правда», где Ульяненко работала с 1948 по 1951 год. Открытие доски прошло в рамках большой акции издания «Журналисты на великой войне».

17:10, 07 мая, 2020
Дарья Саушина
198
0
#общество\n#День Победы\n#Удмуртская правда\n#память

 

 

 


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