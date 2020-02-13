Мемориальная доска «ночной ведьме» Нине Ульяненко может появиться в Ижевске

Герой Советского Союза родилась в Воткинске и после войны работала журналистом и педагогом в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может появиться мемориальная доска Герою Советского Союза, командиру звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского женского авиационного полка, гвардии лейтенанту Нине Ульяненко. Об этом сообщила «Удмуртская правда».

«Редакция газеты «Удмуртская правда» в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на редакционном собрании решила увековечить память о боевой лётчице — Герое Советского Союза и сотруднике редакции Нине Захаровне Ульяненко и установить мемориальную доску в её честь на здании Дома печати по улице Пастухова, 13», — сообщили в редакции газеты.

Нина Ульяненко родилась в 1923 году в Воткинске. На фронте — с мая 1942 года. В 1944 году стала командиром звена авиаполка, который немцы прозвали «ночными ведьмами». Дело в том, что что все боевые вылеты были ночными, а перед пикированием пилоты отключали моторы на бипланах По-2, оставался слышен лишь шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы.

Нина Захаровна воевала в небе над Сталинградом, Северным Кавказом, Крымом, Белоруссией, Польшей и Восточной Пруссией. Дошла с боями до Берлина. На одной из колон Рейхстага оставила мелом надпись «Воткинск — Берлин».

После войны закончила Курскую областную партийную школу и работала в газете «Курская правда». В 1948 году переехала в Ижевск, где работала в редакции «Удмуртской правды». Закончила исторический факультет УдГУ, работала учителем в школе №22 Воткинска, затем стала директором в школе Большой Кивары Воткинского района. После выхода на пенсию вновь переехала в Ижевск.

Почётный гражданин Удмуртии Нина Ульяненко скончалась в 2005 году, похоронена на Хохряковском кладбище Ижевска. Нина Захаровна была награждена орденом Ленина, дважды орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями.

Именем Ульяненко названа школа №6 в Воткинске, её имя увековечено на стеле с именами героев в Воткинске, а также на мемориале у «Вечного огня» в Ижевске.