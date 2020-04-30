Ночь на 3 мая станет самой холодной на этой неделе в Удмуртии

Следом за ней придёт тепло.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ночь на 3 мая станет самой холодной на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

В последние дни текущей недели в регионе сохранятся кратковременные дожди, возможет снег. Самая холодная ночь ожидается на 3 мая. Температура воздуха опустится до -3, +2 градусов Цельсия.



С воскресенья установится преимущественно сухая погода, начнёт теплеть. Столбик термометра днём достигнет отметки +15 градусов. Начиная со следующей недели прогнозируются положительные температуры.