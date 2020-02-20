Ижевчанам предложили выбрать звезду на День города

На выбор горожанам предложили 6 артистов и коллективов.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предложили самим выбрать звезду на вечерний концерт в День города. Голосование в ВКонтакте запустил глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев. «Артисты, предложенные на выбор, на данный момент не задействованы на других площадках страны, поэтому могут порадовать нас своим творчеством», - написал он.

Горожане могут выбрать один или несколько вариантов из шести предложенных коллективов и артистов. Это Егор Крид, А-студио, Сурганова и оркестр, Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Леонид Агутин. Кроме того, пользователи соцсети могут предложить свой вариант.

По состоянию на утро четверга, 20 февраля, больше всего голосов ижевчан у Егора Крида. В топ-3 пока также входят А-студио и Сурганова и оркестр.