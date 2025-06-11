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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске перекроют ряд улиц из-за празднования Дня города

11:05, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске перекроют ряд улиц из-за празднования Дня города
11:05, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц\n#День города
Источник фото: ИА «Сусанин»
72
0

Ограничения будут действовать 11 и 12 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 и 12 июня ограничат движение транспорта на центральных улицах в связи с мероприятиями, посвященными Дню города и 265-летию столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

11 июня с 18:00 до 22:00 будет перекрыто движение по улице Максима Горького (от Советской до Ленина) из-за проведения традиционного Большого хорового собора у собора Александра Невского:

- троллейбус №6 после 18:00 ходить не будет;
- троллейбус №9 изменит маршрут: посёлок Машиностроителей – Карла Либкнехта – Орджоникидзе – Нефтемаш.

12 июня ограничения затронут центр города.

С 9:00 до 23:00 закроют движение на улицах:

- Пушкинской (от переулка Широкий до Красногеройской);
- Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров);
- Лихвинцева (от Пушкинской до Коммунаров).

Троллейбусы №1, 4, 7 перенаправят на улицу Удмуртскую.

Также с 8:30 до 9:30 ограничат движение транспорта на участке от плотины Ижевского пруда до памятника А. Ф. Дерябину.

В 12:00 от Администрации Ижевска стартует мотопробег, в связи с чем с 11:45 временно остановят движение по переулку Северному (от парковки Администрации до Пушкинской), а также по самой Пушкинской (от Северного переулка до Широкого).

Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в работе общественного транспорта.

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11:05, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц\n#День города