Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 и 12 июня ограничат движение транспорта на центральных улицах в связи с мероприятиями, посвященными Дню города и 265-летию столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

11 июня с 18:00 до 22:00 будет перекрыто движение по улице Максима Горького (от Советской до Ленина) из-за проведения традиционного Большого хорового собора у собора Александра Невского:

- троллейбус №6 после 18:00 ходить не будет;

- троллейбус №9 изменит маршрут: посёлок Машиностроителей – Карла Либкнехта – Орджоникидзе – Нефтемаш.



12 июня ограничения затронут центр города.

С 9:00 до 23:00 закроют движение на улицах:



- Пушкинской (от переулка Широкий до Красногеройской);

- Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров);

- Лихвинцева (от Пушкинской до Коммунаров).



Троллейбусы №1, 4, 7 перенаправят на улицу Удмуртскую.



Также с 8:30 до 9:30 ограничат движение транспорта на участке от плотины Ижевского пруда до памятника А. Ф. Дерябину.

В 12:00 от Администрации Ижевска стартует мотопробег, в связи с чем с 11:45 временно остановят движение по переулку Северному (от парковки Администрации до Пушкинской), а также по самой Пушкинской (от Северного переулка до Широкого).

Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в работе общественного транспорта.