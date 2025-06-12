Ижевск. Удмуртия. 12 июня в Ижевске прошло возложение цветов к памятнику основателю оружейного завода Андрею Дерябину, тем самым был дан старт празднованию Дня города и Дня России. На мероприятии побывал корреспондент «Сусанина».

Торжественное мероприятие «Град, что заложил Дерябин» (0+) стало первым в череде событий, посвящённых Дню города. В этот раз день был особенный, так как в этом году Ижевск празднует 265-летие со дня основания.

«Мы проживаем удивительный год: 80-летие Победы, 185-летие Петра Чайковского и 265-летие Ижевска. Мы, потомки, можем охарактеризовать 265 лет Ижевска одним словом — гордость. За людей, строивших город, создавших величайший оборонный щит России. Теперь мы должны сделать город таким, чтобы из него не хотелось уезжать, чтобы он был комфортным, и каждый человек был его частью. С праздником, дорогие друзья!», — поздравил горожан глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

На мероприятии также присутствовали депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин. Вместе с главой города они возложили цветы к бюсту основателя оружейного завода Андрея Дерябина.

Почётным гражданам Ижевска, также пришедшим отдать дань Дерябину, вручили памятные значки, посвящённые 265-летию основания города.