За пять лет газ собираются провести в 140 населенных пунктов Удмуртии

Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие пять лет газ придёт в 140 населённых пунктов Удмуртии. Как написал на своей странице в «Фейсбуке» министр строительства республики Дмитрий Сурнин, после этого возможность подключения к газу получат более 9000 домовладений.

В рамках программы развития газоснабжения Удмуртии на 2021-2025 годы 33 газовых объекта построят в Игринском, Шарканском, Якшур-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Кезском, Глазовском, Сарапульском, Дебёсском, Балезинском, Каракулинском, Увинском, Камбарском, Селтинском и Граховском районах.

«Планируется построить 530 км межпоселковых сетей и более 700 км внутрипоселковых. К июлю новая региональная программа будет утверждена», — заверил Дмитрий Сурнин.

Напомним, в январе стало известно, что в республике в 2020 году построят 18 межпоселковых газопроводов. А в начале февраля региональный Минсельхоз сообщил, что в 2020 году планируется ввести 139 километров газовых сетей в деревнях.