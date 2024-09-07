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Экскаватор с машинистом в селе Юкаменское опрокинулся в навозохранилище

14:40, 07 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Экскаватор с машинистом в селе Юкаменское опрокинулся в навозохранилище
14:40, 07 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#село\n#гибель людей
Фото: Комитет по делам ГО и ЧС
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0

Мужчина погиб.

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском машинист экскаватора погиб в навозе. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по делам ГО и ЧС.

Днем 6 сентября в Центр обработки вызовов 112 поступило сообщение от представителя местного сельхозпредприятия. Он рассказал, что в селе Юкаменское гусеничный экскаватор с машинистом опрокинулся в навозохранилище.

Вечером специалисты смогли извлечь тело погибшего машиниста из кабины с помощью шанцевого инструмента.

Причина трагедии устанавливается.

14:40, 07 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#село\n#гибель людей