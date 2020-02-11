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Надзор за коллекторами в Удмуртии, дефицит клюшек из-за коронавируса и отстранение казахских биатлонистов от соревнований: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 февраля, 2020
Анна Торхова
Надзор за коллекторами в Удмуртии, дефицит клюшек из-за коронавируса и отстранение казахских биатлонистов от соревнований: что произошло минувшей ночью
08:00, 11 февраля, 2020
Анна Торхова
318
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#хоккей\n#биатлон\n#полиция\n#Удмуртия\n#ФССП\n#коллектор\n#инстаграм
Фото: pixabay.com
318
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О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! «Сусанин» рассказывает о событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире к утру вторника.

Суровый коллектор:

Генпрокуратура России назвала регионы с самыми суровыми коллекторскими организациями. Информация опубликована на сайте ведомства.

Установлено, что юридические лица при взыскании долгов часто не соблюдают условия взаимодействия с должниками. Например, прокурорами пресечены факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан. Особенно это наблюдалось в Удмуртии, Марий-Эл, Кировской, Новосибирской областях и других регионах.  

Также в 2019 году были пресечены факты распространения коллекторами конфиденциальной информации и персональных данных должников. По требованию прокуроров поставлены на учет работники, имеющие доступ к таким сведениям в Удмуртии, Башкортостане, Бурятии, Волгоградской области и других регионах.

Из-за отсутствия контроля и ненадлежащем выполнении полномочий со стороны территориальных органов ФССП России по Удмуртии, Коми, Рязанской, Свердловской, Тюменской областей и ряде других, прокурорами внесены представления в адрес их руководства.

Биатлон:

Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева может войти в состав сборной России по биатлону на Чемпионат мира-2020, который пройдет в Антхольце с 13 по 23 февраля. Состав команды на пресс-конференции объявил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

В мужскую сборную вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, под вопросом — Саид Каримулла Халили;

Состав женской команды: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых, под вопросом — Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева, которые на прошедших шести этапах Кубка мира не выступали.

По словам Драчева, команда сейчас не в том положении, чтобы устанавливать себе минимальный лимит по количеству медалей, пишет Газета.ru.

А чем играть?

Хоккеисты НХЛ столкнулись с  дефицитом клюшек из-за коронавируса в Китае. Об этом пишет РБК.

75% игроков лиги пользуются клюшками, которые изготавливают небольшими партиями на заводах Китая. После вспышки вируса поставки были сорваны.

Написала лишнее:

Модель Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за её поста в Инстаграм. Об этом пишут «Известия».

Следователей заинтересовала публикация, в которой Водонаева призывает делать аборты и выражает презрение к семьям, которые рожают детей в нищете. Текст её поста отправят на экспертизу. Ей грозит ответственность по статье 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), что влечет штраф 300 тыс. рублей, принудительные работы на срок от одного года до четырех лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Отстранили:

Четырех казахских биатлонистов исключили из Национальной сборной и отстранили от участия в международных и республиканских стартах из-за алкоголя. Об этом сообщается на сайте союза биатлонистов Казахстана.

Из-за нарушения спортивного режима Антон Пантов не будет участвовать в соревнованиях 4 года, Тимур Куц - 1 год, Владислав Витенко - 1 год и Роман Еремин - 1 год.

Отмечается, что биатлонисты готовились к предстоящему чемпионату мира в Италии. На спортсменов пожаловался персонал гостиницы в Австрии, который рассказал о бутылках из-под алкоголя, а также о повреждённом имуществе, пишет Лайф.ru.

08:00, 11 февраля, 2020
Анна Торхова
318
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#хоккей\n#биатлон\n#полиция\n#Удмуртия\n#ФССП\n#коллектор\n#инстаграм

 

 

 


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