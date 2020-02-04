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Итоги дня: стрельба по колесам в Удмуртии, рекордные осадки в Ижевске и дети-сироты

18:00, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
Итоги дня: стрельба по колесам в Удмуртии, рекордные осадки в Ижевске и дети-сироты
18:00, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
272
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#дети\n#оружие\n#Ижевск\n#погода\n#полиция\n#Удмуртия\n#опека\n#набережная\n#рекорд
Фото: ИА «Сусанин»
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 4 февраля, «Сусанин» рассказал об инциденте на трассе «Игра-Глазов». Сотрудникам ДПС в ходе погони за автомобилем нарушителя пришлось открыть огонь из табельного оружия. После задержания в отношении водителя составили 8 протоколов.

На рекорд:

За прошедшие сутки в Ижевске выпало рекордное количество снега. На город опустилась треть среднемесячной февральской нормы осадков.

Отдать:

Власти Ижевска планируют передать в концессию набережную пруда, два лицея и подземные переходы. Для некоторых объектов город ищет инвесторов не первый год.

Опека:

Детей, ставших сиротами после субботней аварии в Удмуртии, отдадут под опеку одной из бабушек. Неравнодушные жители начали сбор средств через благотворительный фонд.  

Дело в суд:

В Удмуртии предстанет перед судом исполнительный директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. Женщину обвиняют в десяти эпизодах присвоения и мошенничества.

18:00, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
272
0
#дети\n#оружие\n#Ижевск\n#погода\n#полиция\n#Удмуртия\n#опека\n#набережная\n#рекорд

 

 

 


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