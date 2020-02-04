Итоги дня: стрельба по колесам в Удмуртии, рекордные осадки в Ижевске и дети-сироты

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 4 февраля, «Сусанин» рассказал об инциденте на трассе «Игра-Глазов». Сотрудникам ДПС в ходе погони за автомобилем нарушителя пришлось открыть огонь из табельного оружия. После задержания в отношении водителя составили 8 протоколов.

На рекорд:

За прошедшие сутки в Ижевске выпало рекордное количество снега. На город опустилась треть среднемесячной февральской нормы осадков.

Отдать:

Власти Ижевска планируют передать в концессию набережную пруда, два лицея и подземные переходы. Для некоторых объектов город ищет инвесторов не первый год.

Опека:

Детей, ставших сиротами после субботней аварии в Удмуртии, отдадут под опеку одной из бабушек. Неравнодушные жители начали сбор средств через благотворительный фонд.

Дело в суд:

В Удмуртии предстанет перед судом исполнительный директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. Женщину обвиняют в десяти эпизодах присвоения и мошенничества.