Власти Ижевска планируют передать в концессию набережную пруда и гуманитарный лицей

В перечень объектов вошли подземные переходы и наружное освещение.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска планируют передать в концессию два лицея, набережную пруда и другие объекты. Соответствующее постановление за подписью главы города Олега Бекмеметьева появилось на сайте администрации.

«В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» муниципалитеты обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. В текущем году прошлогодний перечень муниципалитетом Ижевска актуализирован и уменьшен на три объекта», - прокомментировали в муниципалитете.

В список кроме набережной и гуманитарного лицея на улице Шишкина вошли:

- здание бассейна на улице Холмогорова;

- три подземных перехода;

- здание бывшего кинотеатра «Аврора»;

- морская база в посёлке Воложка;

- территория вдоль северной стороны Воткинского шоссе (микрорайон «Столичный»). Дополнительное здание школы искусств №3;

- пешеходный переход на Центральной площади;

- гидротехнические сооружения на реке Игерманка в микрорайоне Новый Игерман;

- 346 линий наружного освещения.

В администрации пояснили, что перечень носит информационный характер. Включение в него не ограничивает строительство и реконструкцию объектов исключительно путем заключения концессионного соглашения.



«Если будут поступать предложения от инвесторов, то будет выбран наиболее подходящий механизм реализации проекта как для концессионера, так и для города», - отметили в администрации.

Напомним, что по власти города ищут инвесторов для некоторых объектов уже не первый год.



Например, подземные переходы планировали отдать в концессию ещё в 2016 году, поскольку в бюджете нет денег на их ремонт. Однако по сей день ситуация находится в подвешенном состоянии. Последний инвестор, с кем не удалось договориться, была компания «Аймедиа».

Такая же ситуация с концессией на городское освещение. Летом 2019 года администрация отказала в заключении соглашения компании «Спецэнергомонтаж» из-за того, что объект концессии не был сформирован и отсутствовал в перечне для передачи инвесторам.

Осенью 2019 года появился новый претендент – компания «Удмуртэнерго», которая совместно с Корпорацией развития Удмуртии скорректировала параметры концессионной инициативы. Инвестор планировал вложить 330 млн рублей в уличное освещение и за 3 года установить 3 800 новых светоточек. В итоге договорённость достигнуты не была.