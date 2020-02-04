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Директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства предстанет перед судом в Удмуртии

17:30, 04 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства предстанет перед судом в Удмуртии
17:30, 04 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Следственный комитет\n#Игра\n#Удмуртия\n#предпринимательство\n#мошенничество\n#суд
Фото: pixabay.com
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Женщину обвиняют в десяти эпизодах присвоения и мошенничества.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии предстанет перед судом исполнительный директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. Как сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России, женщину обвиняют в десяти эпизодах присвоения и мошенничества.

Напомним, в августе 2019 года первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин сообщил, что в Игринском фонде поддержки малого предпринимательства нашли недостачи более, чем в 29 млн рублей.

Следствие установило, что обвиняемая с января 2012 года по июль 2019 года неоднократно похищала деньги фонда. Женщина заключала фиктивные договоры займа и перечисляла их на расчётные счета индивидуальных предпринимателей, деятельность от имени которых фактически осуществляла сама.

Кроме того, в феврале 2016 года обвиняемая, используя своё служебное положение, заключила договор микрозайма с одной из коммерческих организаций на выдачу займа в размере 1 млн рублей, из которых присвоила 549 тыс. рублей. Аналогичным образом женщина в июле 2016 года от имени фонда заключила договор микрозайма со знакомым индивидуальным предпринимателем на сумму 500 тыс. рублей. Эти деньги женщина присвоила полностью.

Следствие установило точный размер ущерба, причинённый действиями обвиняемой, который составил 21,464 млн рублей. На имущество обвиняемой, в том числе жилой дом, два нежилых помещения и два земельных участка, общей стоимостью 16,97 млн рублей наложили арест.

С учётом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд.

17:30, 04 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
91
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#Следственный комитет\n#Игра\n#Удмуртия\n#предпринимательство\n#мошенничество\n#суд

 

 

 


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