В Игре начался очередной этап благоустройства набережной

Игра. Удмуртия. На набережной пруда в Игре стартовал очередной этап благоустройства территории. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Чирков.

С 7 октября подрядчик начал работать в районе железнодорожного вокзала. Рабочие уложили трубу для отвода воды через беговую дорожку стадиона, обустроили канаву для отведения воды и осушения стадиона, а также выполнили планировку будущей пляжной зоны.

В скором времени на объект привезут песок для пляжа и оборудуют подходы к смотровой площадке. Далее планируется провести работы по профилированию береговых линий пруда.

Александр Чирков напоминает местным жителям, что благоустройство уголка отдыха с набережной и пляжной зоной на улице Пионерской продлится несколько лет. Проект реализуют за счёт грантов.