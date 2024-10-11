Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Игре начался очередной этап благоустройства набережной

09:40, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Игре начался очередной этап благоустройства набережной
09:40, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
201
0
#Игра\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная
Фото: vk.com (Александр Чирков)
201
0

Скоро на объект привезут песок для пляжа.

Игра. Удмуртия. На набережной пруда в Игре стартовал очередной этап благоустройства территории. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Чирков. 

С 7 октября подрядчик начал работать в районе железнодорожного вокзала. Рабочие уложили трубу для отвода воды через беговую дорожку стадиона, обустроили канаву для отведения воды и осушения стадиона, а также выполнили планировку будущей пляжной зоны. 

В скором времени на объект привезут песок для пляжа и оборудуют подходы к смотровой площадке. Далее планируется провести работы по профилированию береговых линий пруда.

Александр Чирков напоминает местным жителям, что благоустройство уголка отдыха с набережной и пляжной зоной на улице Пионерской продлится несколько лет. Проект реализуют за счёт грантов. 

09:40, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
201
0
#Игра\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная