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В Камбарке благоустроили часть набережной

13:00, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Камбарке благоустроили часть набережной
13:00, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная
Фото: vk.com (Александр Галанов)
111
0

На месте создали зону отдыха с качелями и шахматными столиками.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке завершился один из этапов благоустройства набережной пруда. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава района Александр Галанов. 

За Площадью памяти появилась зона отдыха с шахматными столиками и качелями. На территории проложили освещение, а для поддержания порядка установили видеокамеры. Работы велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Глава района попросил местных жителей и гостей Камбарки бережно относиться к новому общественному пространству. 

«На создание этой красоты потрачены немало сил и средств. Не проходите мимо, если видите, что кто-то позволяет себе неподобающее поведение, позвоните в полицию», — заявил Александр Галанов. 

Напомним, что также на набережной Камбарки реализуют проект «Копани-Горсад». В 2023 году он победил в конкурсе малых городов. На месте уже устанавливают малые архитектурные формы. 

13:00, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная