В Камбарке благоустроили часть набережной

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке завершился один из этапов благоустройства набережной пруда. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава района Александр Галанов.

За Площадью памяти появилась зона отдыха с шахматными столиками и качелями. На территории проложили освещение, а для поддержания порядка установили видеокамеры. Работы велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава района попросил местных жителей и гостей Камбарки бережно относиться к новому общественному пространству.

«На создание этой красоты потрачены немало сил и средств. Не проходите мимо, если видите, что кто-то позволяет себе неподобающее поведение, позвоните в полицию», — заявил Александр Галанов.

Напомним, что также на набережной Камбарки реализуют проект «Копани-Горсад». В 2023 году он победил в конкурсе малых городов. На месте уже устанавливают малые архитектурные формы.