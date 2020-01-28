Почти в два раза больше работ по газификации проведут в Удмуртии в этом году

Запланировано построить 18 межпоселковых газопроводов.

Ижевск. Удмуртия. Темпы газификации ускорят в Удмуртии. За прошлый год удалось провести 250 км газопроводов, в этом году в планах 400 км, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В рамках программы газификации регионов России на территории Удмуртии с учетом обращений населения в 2020 году построят 18 межпоселковых газопроводов.

В целом сегодня газификация региона достигла 59% с учетом того, что за последние 3 года темпы по строительству выросли в два раза.

Глава Удмуртии Александр Бречалов добавил, что для многодетных семей газификация продолжится по спецпрограмме, на которую ежегодно Газпром выделяет 70 млн рублей.