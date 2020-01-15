В Ижевске увеличилось количество пострадавших в ДТП детей-пешеходов

В 2019 году на дорогах пострадали 86 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 2019 год в ДТП получили травмы 86 юных пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по городу.

Число пострадавших детей увеличилось на 24% по сравнению с 2018 годом. В половине случаев несовершеннолетние пешеходы получали травмы из-за невнимательности. Зачастую в этом виноваты взрослые, которые не научили ребёнка правилам движения или сами стали плохим примером для него.