44 школьника из Удмуртии побывают на Кремлевской ёлке в Москве

Это отличники, победители конкурсов, дети из многодетных семей, ребята, проявившие мужество, кадеты.

Москва. На общероссийскую Кремлёвскую елку в Москву отправились 44 школьника из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Это и победители конкурсов, отличники, дети из многодетных семей, ребята, проявившие мужество в экстремальных ситуациях, кадеты из Воткинского, Балезинского, Сарапульского, Селтинского, Шарканского, Малопургинского, Игринского, Вавожского, Як-Бодьинского, Граховского, Каракулинского, Камбарского, Завьяловского, Глазовского районов, а также Ижевска, Сарапула, Воткинска и Глазова. На сцене Кремлевского дворца выступит с песней на удмуртском языке ученица детской школы искусств № 12 Ижевска Жанна Стешенко.

Делегация из Удмуртии в этом году будет отличаться своим стилем – каждый ребенок получил шарфик и рюкзак с символикой республики.

Кроме общероссийской ёлки, которая пройдет 25 декабря, дети побывают на Кадетской ёлке в Нижнем Новгороде, на Ёлке Собянина в Москве. Планируется также посещение Оружейной палаты, а 26 декабря - Мосфильма.

Отметим, ежегодно на новогоднее мероприятие приезжают около 300 тыс. ребят со всей России.