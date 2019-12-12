У спасенного в Ижевске мальчика нашлась тетя

Ребенка перевели из инфекционной больницы в детскую республиканскую.

Ижевск. Удмуртия. У двухлетнего мальчика из Ижевска, спасенного из квартиры с умершей мамой, будет семья. Как рассказала в своих соцсетях уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева, удалось найти тётю ребенка.

В настоящее время малыша перевели из инфекционной больницы в республиканскую детскую. «Ребенок идёт на поправку. Хорошо кушает - набирает вес. Очень живой, любознательный малыш», - написала Авдеева.

Напомним, что в начале этой недели в одной из квартир Ленинского района Ижевска обнаружили мальчика в возрасте 2 лет 9 месяцев. Несколько дней он провел в помещении с умершей матерью. Врачи отмечали, что жизни ребенка ничего не угрожает, однако он весит на несколько килограммов меньше, чем положено в его возрасте. Власти Удмуртии намерены сделать выводы, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.