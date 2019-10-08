Вакцинация жителей Удмуртии, повышение зарплаты президента России и послание в бутылке от советских моряков: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! По прогнозам синоптиков, в республику сегодня придет похолодание. Одевайтесь теплее и начните это утро вместе с «Сусаниным».

Перед судом:

В Ижевске передали в суд дело в отношении бывшего сотрудника одной из исправительных колоний. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

С апреля по июль 2019 года злоумышленник передавал одному из осужденных сотовые телефоны, наушники, зарядку. За это обвиняемый получил от родственников осужденного 50 тыс. рублей.

Мужчина свою вину признал.

Вакцинация:

Жителям Удмуртии напоминают о возможности поставить прививку против клещевого энцефалита. Первую необходимо поставить уже в октябре-ноябре, сообщает пресс-служба города.

В этом случае иммунизация пройдет не по ускоренной, а по стандартной схеме, состоящей из 2-х прививок. Вторая прививка ставится в феврале-марте.

Пройти вакцинацию против клещевого энцефалита можно как в государственной, так и внебюджетной медицинской организации. Детям с 3 до 17 лет, проживающим в Удмуртии, вакцина ставится по месту жительства или учебы за счет средств бюджета региона.

Напомним, Удмуртия является эндемичным регионом данному аболеванию.С начала сезона в этом году зарегистрировано 16558 пострадавших, из них более 3 тыс. - дети.

Повысил:

Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября зарплаты президента России и председателя правительства на 4,3%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

На аналогичную величину проиндексированы выплаты для руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Как пишет RT со ссылкой на РИА «Новости», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что увеличение зарплат президента, премьер-министра, главы СК и генпрокурора является плановым.

Послание из прошлого:

Жители Бразилии во время отдыха на пляже нашли бутылку, в которой оказалось послание от советских моряков. Об этом пишет Рен-тв.

Письмо ребята прочитать не смогли. Одна из девушек опубликовала снимок и попросила помощь в переводе.

В письме сказано: «Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими».

Возможно, МРХ – это Министерство рыбного хозяйства, а речь идет о «сухом законе», который моряки игнорировали.

Выход

США планируют выйти из Договора по открытому небу. Об этом пишет Life.ru.

Администрация президента еще не проводила переговоров по данному вопросу. Сообщается, что выход из договора может привести к расколу в НАТО.

Договор по открытому небу был подписан 23 государствами — в 1992 году. Россия ратифицировала документ в 2001 году. Его участники могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности.