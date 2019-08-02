Итоги дня: увольнение министра здравоохранения Удмуртии, пластиковая разметка в Ижевске и холодный август 2019-го

Обзор самых интересных новостей пятница от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 2 августа, стало известно, что министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов покинул свой пост. Его уход связан со сменой места работы. Титов возглавлял ведомство с декабря 2017 года.

Эксперимент:

Пластиковая разметка появится на дорогах Ижевска. Укладывать её будут в качестве эксперимента. Власти намерены проверить, как подобная разметка переживет зиму.

Я здесь, я приехал:

Приехавший в гости к маме мужчина заблудился в Удмуртии. Мужчина прибыл из Санкт-Петербурга, но добраться до места назначения самостоятельно не смог. На помощь ему пришли поисковики.

Сброс неочищенных вод:

Суд удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Ува-молоко» с требованием прекратить сброс неочищенных сточных вод. В деятельности общества установлены нарушения при сбросе вод в реку Ува, которые образуются в результате производства сельхозпродукции. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Холода:

В Удмуртии 1 августа 2019 года стало самым холодным за всю историю наблюдений. Днем температура воздуха составила всего 10,7 градуса по Цельсию. Предыдущий антирекорд был установлен в 1972 году.