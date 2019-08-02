Прокуратура потребовала «Ува-молоко» прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку

Очистные сооружения не обеспечивают должного качества воды.

Ува. Удмуртия. Суд удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Ува-молоко» с требованием прекратить сброс неочищенных сточных вод. Решение суда в законную силу еще не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В деятельности общества установлены нарушения при сбросе вод в реку Ува, которые образуются в результате производства сельхозпродукции. Очистные сооружения компании не обеспечивают должную очистку до нормативов, что влечет за собой ухудшение качества воды в реке.

Отметим, ранее в отношении «Ува-молоко» уже было внесено представление об устранении нарушений. Несмотря на это, общество не прекратило сброс загрязненных вод.