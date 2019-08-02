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Прокуратура потребовала «Ува-молоко» прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку

14:45, 02 августа, 2019
Анна Торхова
Прокуратура потребовала «Ува-молоко» прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку
14:45, 02 августа, 2019
Анна Торхова
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#бизнес\n#Ува\n#Удмуртия\n#молоко\n#вода\n#производство\n#река
Фото: pixabay.com
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Очистные сооружения не обеспечивают должного качества воды.

Ува. Удмуртия. Суд удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Ува-молоко» с требованием прекратить сброс неочищенных сточных вод. Решение суда в законную силу еще не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В деятельности общества установлены нарушения при сбросе вод в реку Ува, которые образуются в результате производства сельхозпродукции. Очистные сооружения компании не обеспечивают должную очистку до нормативов, что влечет за собой ухудшение качества воды в реке.

Отметим, ранее в отношении «Ува-молоко» уже было внесено представление об устранении нарушений. Несмотря на это, общество не прекратило сброс загрязненных вод.

14:45, 02 августа, 2019
Анна Торхова
198
0
#бизнес\n#Ува\n#Удмуртия\n#молоко\n#вода\n#производство\n#река

 

 

 


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