Синоптики Удмуртии назвали 1 августа 2019 года самым холодным в истории метеонаблюдений

Днем температура воздуха составила всего 10,7 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 августа 2019 года стало самым холодным за всю историю наблюдений. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха составила всего 10,7 градусов по Цельсию.

Как отмечают синоптики, предыдущий антирекорд был 1 августа 1972 года, когда дневная температура составляла 11,1 градусов.

Отметим, что в ближайшие выходные в республике сохранится прохладная и ветреная погода, временами возможны небольшие дожди. В субботу днем – +11..+16, в воскресенье – до +14..+19.

«В начале следующей недели к Удмуртии подойдет активный южный циклон, который принесет сильные дожди и ветер», - сообщают синоптики.