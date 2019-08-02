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Синоптики Удмуртии назвали 1 августа 2019 года самым холодным в истории метеонаблюдений

15:05, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
Синоптики Удмуртии назвали 1 августа 2019 года самым холодным в истории метеонаблюдений
15:05, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: arzik2
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Днем температура воздуха составила всего 10,7 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 августа 2019 года стало самым холодным за всю историю наблюдений. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха составила всего 10,7 градусов по Цельсию.

Как отмечают синоптики, предыдущий антирекорд был 1 августа 1972 года, когда дневная температура составляла 11,1 градусов.

Отметим, что в ближайшие выходные в республике сохранится прохладная и ветреная погода, временами возможны небольшие дожди. В субботу днем – +11..+16, в воскресенье – до +14..+19.

«В начале следующей недели к Удмуртии подойдет активный южный циклон, который принесет сильные дожди и ветер», - сообщают синоптики.

15:05, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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