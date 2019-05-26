play
pause
  • $ 64.61 ↑
  • € 72.32 ↑

Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» пройдет в Удмуртии

16:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
16:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
249
0
#еда\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#финно-угорский мир\n#финно-угры\n#удмуртская кухня
Фото: VI Фестиваль "Быг-Быг" 2019 (ВКонтакте)
249
0

Гостей ждут мастер-классы, ярмарка, интерактивные площадки.

Ижевск. Удмуртия. Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» пройдет в Удмуртии в шестой раз. Гастрособытие состоится 6-7 июля в селе Старые Быги Шарканского района, сообщают организаторы.

Гостей ожидает оригинальное меню, музыкальная программа, интерактивные площадки для детей, ярмарка, мастер-классы и другое.

Отмечается, что в рамках конкурса «У нас вкуснее!» желающие смогут открыть свой «ресторан» на один день.

На мероприятии будет традиционно действовать своя «валюта» - «быг». Ими гости смогут расплачиваться за блюда. Лучшего повара выберут по наибольшему количеству «быгов».

«За всё время участниками фестиваля стали повара из регионов России: Марий Эл, Карелии, Пермского края, Татарстана, Кировской области, и зарубежных стран: Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции. Поэтому посетители смогут попробовать блюда многих финно-угорских народов в одном месте», - приглашают организаторы.

Новшеством этого фестиваля станет дегустационная площадка, на которой гости смогут бесплатно попробовать национальную кухню и блюда, приготовленные по старинным или авторским рецептам.

Отмечается, что гости могут остановиться в домах жителей деревни или в гостиницах села Шаркан. Кроме того, на месте будет разбит палаточный лагерь.

 

Быг-быг

После показа древностей Старых Быгов нас повели знакомиться с одной из самых богатых и аутентичных музейных коллекций удмуртской культурной традиции в республике. Теперь ее по достоинству оценивают туристы, музыканты, общественные деятели, представители органов государственной власти и бизнеса, журналисты, арт-менеджеры, ученые, этнографы.

16:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
249
0
#еда\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#финно-угорский мир\n#финно-угры\n#удмуртская кухня
МирТесен

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевший из Москвы в Ижевск самолет вынужденно сел в Нижнекамске

20:35, 23 мая, 2019
6111

Гендиректор сменился на Сарапульском электрогенераторном заводе

2628
17:10, 24 мая, 2019

10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

2272
13:07, 23 мая, 2019

Похолодание придет в Удмуртию в пятницу

1888
14:51, 23 мая, 2019

День города в Сарапуле будут праздновать три дня

1729
14:08, 21 мая, 2019

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом «пьяном» мальчике в Балашихе

12:44, 21 мая, 2019
1668

В Иркутске осудили контрактника за взрыв в военной части

1336
16:46, 20 мая, 2019

МВД раскрыло сеть клиник с лжедокторами, обманувших 11 тыс пациентов

1127
12:03, 21 мая, 2019

Туристам из России открыли безвизовый въезд еще в одну страну

934
12:47, 25 мая, 2019

В Рособрнадзоре предупредили о мошенниках, продающих задания ЕГЭ

865
17:37, 20 мая, 2019

Мальчик из России погиб от отравления в египетском отеле

16:32, 21 мая, 2019
3001

Смартфоны Huawei отключат от Android

1728
09:35, 20 мая, 2019

Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги финала

1231
09:46, 23 мая, 2019

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

900
09:32, 21 мая, 2019

Пожилой японец три года слепил лазерной указкой пилотов ВВС США

810
16:42, 22 мая, 2019