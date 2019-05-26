Гостей ждут мастер-классы, ярмарка, интерактивные площадки.

Ижевск. Удмуртия. Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» пройдет в Удмуртии в шестой раз. Гастрособытие состоится 6-7 июля в селе Старые Быги Шарканского района, сообщают организаторы.

Гостей ожидает оригинальное меню, музыкальная программа, интерактивные площадки для детей, ярмарка, мастер-классы и другое.

Отмечается, что в рамках конкурса «У нас вкуснее!» желающие смогут открыть свой «ресторан» на один день.

На мероприятии будет традиционно действовать своя «валюта» - «быг». Ими гости смогут расплачиваться за блюда. Лучшего повара выберут по наибольшему количеству «быгов».

«За всё время участниками фестиваля стали повара из регионов России: Марий Эл, Карелии, Пермского края, Татарстана, Кировской области, и зарубежных стран: Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции. Поэтому посетители смогут попробовать блюда многих финно-угорских народов в одном месте», - приглашают организаторы.

Новшеством этого фестиваля станет дегустационная площадка, на которой гости смогут бесплатно попробовать национальную кухню и блюда, приготовленные по старинным или авторским рецептам.

Отмечается, что гости могут остановиться в домах жителей деревни или в гостиницах села Шаркан. Кроме того, на месте будет разбит палаточный лагерь.