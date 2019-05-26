Гостей ждут мастер-классы, ярмарка, интерактивные площадки.
Ижевск. Удмуртия. Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» пройдет в Удмуртии в шестой раз. Гастрособытие состоится 6-7 июля в селе Старые Быги Шарканского района, сообщают организаторы.
Гостей ожидает оригинальное меню, музыкальная программа, интерактивные площадки для детей, ярмарка, мастер-классы и другое.
Отмечается, что в рамках конкурса «У нас вкуснее!» желающие смогут открыть свой «ресторан» на один день.
На мероприятии будет традиционно действовать своя «валюта» - «быг». Ими гости смогут расплачиваться за блюда. Лучшего повара выберут по наибольшему количеству «быгов».
«За всё время участниками фестиваля стали повара из регионов России: Марий Эл, Карелии, Пермского края, Татарстана, Кировской области, и зарубежных стран: Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции. Поэтому посетители смогут попробовать блюда многих финно-угорских народов в одном месте», - приглашают организаторы.
Новшеством этого фестиваля станет дегустационная площадка, на которой гости смогут бесплатно попробовать национальную кухню и блюда, приготовленные по старинным или авторским рецептам.
Отмечается, что гости могут остановиться в домах жителей деревни или в гостиницах села Шаркан. Кроме того, на месте будет разбит палаточный лагерь.
Быг-быг
После показа древностей Старых Быгов нас повели знакомиться с одной из самых богатых и аутентичных музейных коллекций удмуртской культурной традиции в республике. Теперь ее по достоинству оценивают туристы, музыканты, общественные деятели, представители органов государственной власти и бизнеса, журналисты, арт-менеджеры, ученые, этнографы.